Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Permudah Akses Air Bersih Untuk Desa Muncang Tasikmalaya, Warga: Terimakasih Atas Kebaikan Pak Ganjar

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |17:17 WIB
Ganjar Pranowo Permudah Akses Air Bersih Untuk Desa Muncang Tasikmalaya, Warga: Terimakasih Atas Kebaikan Pak Ganjar
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden Ganjar Pranowo, mewujudkan mimpi Akses Air Bersih untuk masyarakat Desa Muncang Kampung Nagrog, Kecamatan Sodonghilir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Banyak warga Desa yang berterimakasih atas bantuan politikus berambut putih tersebut.

Latip Usman selaku salah satu warga Desa Muncang, memaparkan bahwa bantuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa.

"Mangkanya saya sangat berterima kasih atas kebaikan Pak Ganjar, tanpa proposal tanpa apa-apa alhamdulillah sekarang kebutuhan kami yang ada di sini sudah terealisasi," ujar Latip.

Sebelumnya, Desa Muncang memiliki kesulitan untuk akses air bersih selama 12 tahun. Beragam diskusi sudah dilaksanakan namun tidak membuahkan hasil. Latip menjadi salah satu warga desa yang berjuang untuk akses air bersih ini.

"Kurang lebih 12 tahun dari dulu saya mulai aktif dengan para tokoh, sudah mengajukan dari desa, kabupaten, kecamatan tapi belum ada," jelas Latip.

Sebelum bantuan dari Ganjar tiba, kenyataannya adalah bahwa setiap malam, warga Desa Muncang harus berjuang mengambil air dari sumber dengan membawa jeriken. Kini, berkat perhatian Ganjar, mereka dapat dengan mudah mengakses air bersih tanpa harus melakukan perjalanan malam.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement