Ganjar Pranowo Permudah Akses Air Bersih Untuk Desa Muncang Tasikmalaya, Warga: Terimakasih Atas Kebaikan Pak Ganjar

JAKARTA - Calon Presiden Ganjar Pranowo, mewujudkan mimpi Akses Air Bersih untuk masyarakat Desa Muncang Kampung Nagrog, Kecamatan Sodonghilir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Banyak warga Desa yang berterimakasih atas bantuan politikus berambut putih tersebut.

Latip Usman selaku salah satu warga Desa Muncang, memaparkan bahwa bantuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa.

"Mangkanya saya sangat berterima kasih atas kebaikan Pak Ganjar, tanpa proposal tanpa apa-apa alhamdulillah sekarang kebutuhan kami yang ada di sini sudah terealisasi," ujar Latip.

Sebelumnya, Desa Muncang memiliki kesulitan untuk akses air bersih selama 12 tahun. Beragam diskusi sudah dilaksanakan namun tidak membuahkan hasil. Latip menjadi salah satu warga desa yang berjuang untuk akses air bersih ini.

"Kurang lebih 12 tahun dari dulu saya mulai aktif dengan para tokoh, sudah mengajukan dari desa, kabupaten, kecamatan tapi belum ada," jelas Latip.

Sebelum bantuan dari Ganjar tiba, kenyataannya adalah bahwa setiap malam, warga Desa Muncang harus berjuang mengambil air dari sumber dengan membawa jeriken. Kini, berkat perhatian Ganjar, mereka dapat dengan mudah mengakses air bersih tanpa harus melakukan perjalanan malam.