Eden Hazard Pensiun dari Sepak Bola, Selengkapnya di Okezone Updates Hari ini

Okezone Updates pada Kamis (12/10/2023) berisikan tentang mantan pemain Chelsea dan Real Madrid, Eden Hazard mengumumkan pensiun dari dunia sepak bola pada usia 32 tahun. Pemain asal Belgia ini mengumumkan pensiun di akun instagram miliknya pada selasa kemarin.

Hazard menilai, saat ini merupakan waktu yang tepat baginya untuk gantung sepatu, setelah berkarir selama 16 tahun dan bermain di lebih dari 700 laga.

Eden Hazard lahir pada 7 Januari 1991, dari pasangan orang tua yang juga pemain sepakbola. Ayahnya Thierry merupakan pemain di klub semi-profesional La Louviere. Sedangkan ibunya Carine adalah mantan pesepakbola putri yang berposisi penyerang.

Puncak karir profesional Hazard terjadi pada Juni 2012, ketika ia bergabung dengan klub elit Inggris Chelsea. Dia dibeli klub asal london tersebut dari Lille dengan harga sekitar 3 juta pound.