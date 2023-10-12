Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terungkap, Klub Liga 2 Suap Wasit Rp800 Juta demi Promosi

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |18:03 WIB
Terungkap, Klub Liga 2 Suap Wasit Rp800 Juta demi Promosi
Ketua Satgas Antimafia Bola Irjen Asep Edi Suheri ungkap klub Liga 2 suap wasit Rp800 juta demi promosi. (MPI/Riana Rizkia)
JAKARTA - Satgas Antimafia Bola mengungkap klub yang terlibat kasus dugaan pengaturan hasil pertandingan pada Liga 2 periode 2018 mengucurkan uang Rp800 juta demi bisa promosi ke Liga 1.

Ketua Satgas Antimafia Bola Irjen Asep Edi Suheri mengatakan nominal itu merupakan data sementara. Pihaknya juga tidak menutup kemungkinan angka tersebut dapat bertambah seiring dengan pendalaman kasus.

"Sampai saat ini terdata kurang lebih sekitar Rp800 juta, kalau pengakuan mungkin bisa Rp1 M lebih. Tapi yang terdata sesuai fakta yang kita dapat ada Rp800 juta," kata Asep saat konferensi pers di Mabes Polri Jakarta, Kamis (12/10/2023).

Asep menjelaskan klub dengan inisial Y itu melakukan suap untuk pengaturan skor sejak 2018. Namun suap sempat terhenti pada 2020-2021, sebab pada periode itu tak ada pertandingan bola akibat Covid-19. Kemudian pada 2021 klub Y kembali melakukan suap.

"Dalam beberapa pertandingan memang klub Y ini menang. Kecuali satu, dan naik untuk ke Liga 1. Kalau enggak salah dari delapan itu satu yang kalah. Tapi dari tujuh itu menang semua," ucapnya.


