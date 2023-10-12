Dibombardir Israel, RS Indonesia di Palestina Tetap Beroperasi Tangani Ratusan Korban Tanpa Listrik

JAKARTA - Serangan udara Israel menghantam rumah sakit (RS) Indonesia yang berada di Jalur Gaza, Palestina, pada Sabtu, 7 Oktober 2023.

Sebelumnya, Israel juga memutus pasokan listrik ke Gaza pada Senin (9/10) menyusul penyerbuan pejuang Hamas Palestina sebagai bagian dari apa yang mereka sebut sebagai “pengepungan total” sebagai balasan dari Operasi Badai Al Aqsa yang digelar Hamas mulai Sabtu (7/10).

GM kesehatan Dompet Dhuafa, Yeni Purnamasari mengatakan, Rumah Sakit itu tetap beroperasi menampung ratusan korban usai penyerangan zionis Israel.

Informasi itu kata dia, didapatkan dari tim relawan medis Dompet Dhuafa yang berada di Palestina. Dirinya juga menerima foto dari relawan, kalau RS Indonesia di Palestina yang paling penuh kedatangan pasien.

"Ini informasi dari relawan medis kami hari Senin lalu. Situasi bisa saja berubah karena penyerangan terus berlanjut," kata Yeni, Kamis (12/10/2023).

Dirinya sudah kembali bertanya kepada relawan, untuk menanyakan update terbaru terkait situasi rumah sakit tersebut saat ini. Namun pertanyaan Yeni belum di balas oleh sang relawan.