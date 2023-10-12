Arah Dukungan Capres Gibran dan Kaesang Akan Sama, Apakah Ganjar Pranowo?

JAKARTA - Gibran Rakabuming Raka yang menjabat sebagai Wali Kota Solo mengatakan bahwa, arah dukungan kepada Calon Presiden 2024 nanti akan sama dengan sang adik, Kaesang Pangarep. Namun, Gibran masih belum menyebutkan siapa nama Capres yang akan didukung.

“Emang beda? Ya ditunggu aja, sama kok arahnya (capres yang akan didukung Gibran dan Kaesang),” ucap Gibran di Balai Kota Solo saat menjawab pertanyaan dari wartawan terkait apakah dukungan diantara keduanya akan berbeda, Senin (9/10/2023).

Gibran juga ditanya apakah ada pesan khusus dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada dirinya saat bertemu di Rakernas lalu, ia menjawab tidak ada dan mengatakan tidak ada pesan agar menjembatani antara PDIP dan PSI.

“Nggak ada pesan khusus. Lha ngapain, dijembatani, kan sudah ketemu sendiri. Kan komunikasi sudah terjalin dengan PSI,” ujar Gibran.

Terkait tentang ke mana kah arah dukungan Kaesang, Gibran meminta untuk menanyakan langsung ke PSI karena menurutnya hal itu di luar kewenangan dirinya.

“Tanya PSI saja. Untuk arah dukungan bisa ditanyakan ke PSI. di luar wewenang saya. Keputusannya di PSI bukan di saya,” lanjut Gibran menjelaskan.

Dalam kesempatan lain, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengaku heran dengan pernyataan dari kakak kandungnnya, Gibran Rakabuming Raka yang menyebut bahwa pilihan calon presiden (capres) mereka akan sama.

Hal tersebut disampaikan Kaesang ketika dikonfirmasi wartawan soal kesamaan dukungan capres dengan sang kakak dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024 nanti.

“Kok Mas Gibran ngomong begitu ya? Itu juga saya bingung,” ucap Kaesang sambil tertawa saat ditemui di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2023).