Ditangkap KPK, SYL Baru Terima Surat Panggilan Kedua Tadi Sore

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dan menjemput paksa Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) Kamis (12/10) malam ini. SYL sedianya baru saja menerima panggilan dari KPK untuk menghadiri pemeriksaan pada Jumat (13/10) besok.

Hal itu diungkapkan oleh Kuasa Hukum Syahrul, Febri Diansyah. KPK sempat memanggil Syahrul untuk datang di gedung anti rasuah pada Rabu (11/10) kemarin, namun Syahrul tidak memenuhi panggilan tersebut.

BACA JUGA:

“(Surat panggilan untuk pemeriksaan hari Jumat) Diterima tadi siang atau sore,” kata Febri saat dikonfirmasi, Kamis (12/10/2023).

Febri juga mengatakan kliennya telah mengaku kooperatif dan bersedia memenuhi panggilan itu. Bahkan Febri juga mengungkap timnya telah berkoordinasi kepada tim penyidik.

BACA JUGA:

“Ia (SYL) bilang akan koperatif dan mengkonfirmasi akan datang (ke KPK) di pemeriksaan besok,” tuturnya.

Melalui tim kuasa hukumnya, SYL juga sempat mengaku siap menghadapi proses hukumnya. SYL pun sempat berharap agar proses hukum tidak dilatarbelakangi kepentingan politik.