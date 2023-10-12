Eks Mentan SYL Ditangkap KPK di Apartemen Daerah Jaksel

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) di sebuah apartemen di daerah Jakarta Selatan, Kamis (12/10/2023) malam.

Hal itu dibenarkan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. Ia berkata, tim penyidik lembaga antirasuah telah melakukan penangkapan terhadap SYL pada hari ini, Kamis (12/10/2023).

"Tadi satu tersangka dilakukan penangkapan atas nama SYL di salah satu apartemen di Apartemen daerah Jakarta Selatan," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (12/10/2023).

SYL, kata Filri telah tiba di kantor lembaga antirasuah. Saat ini, politikus Partai NasDem itu masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik.

"Dan saat ini sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK," tutur Ali.

Berdasarkan pantauan MNC di lapangan, SYL tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 19.16 WIB. Awalnya terdapat tiga mobil beriringan yang memasuki kantor KPK.

Dalam kedatangannya, SYL mengenakan baju putih dengan jaket hitam. Ia mengenakan topi hitam dan masker.

SYL nampak irit bicara ketika ditanyai sejumlah pertanyaan dari wartawan. Ia pun langsung digiring menuju ke ruang pemeriksaan dengan pengawalan penuh petugas.

Diketahui sebelumnya, KPK telah Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai tersangka. Politikus NasDem tersebut ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi ataupun suap terkait promosi jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).