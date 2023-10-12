Komentari Penjemputan Paksa SYL, Syahroni: Ada Apa dengan KPK?

JAKARTA - Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni turut menanggapi kader partainya, yakni eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) usai dijemput paksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke gedung Merah Putih pada Kamis (12/10/2023) malam.

Sahroni mengatakan, mestinya KPK mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Pasalnya, SYL telah bersedia hadir pada Jumat (13/10/2023) besok.

"Kan itu dijadwalin tanggal 13, nah kalau tanggal 13 dan Pak SYL sendiri bersedia hadir untuk besok, mustinya itu dilalui dulu," ujar Sahroni di Nasdem Tower, Kamis (12/10/2023).

Seharusnya, kata Sahroni, penjemputan paksa itu terjadi bilamana SYL tidak hadir saat pemanggilan besok. Sehingga, ia mempertanyakan keanehan yang terjadi di tubuh KPK.

"Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dan dijemput paksa. pertanyaannya ada apa dengan KPK? kenapa musti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat," imbuhnya.

"Ali Fikri bilang ada sesuai analisis. Kan tidak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. kita enggak mau berburuk sangka tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana nih?" sambungnya.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menjemput paksa dan membawa mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), malam ini. Politikus NasDem tersebut dikabarkan langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.