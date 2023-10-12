Presiden Jokowi Doakan Kesembuhan Luhut Binsar Pandjaitan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang sedang menjalani perawatan di Singapura usai dikabarkan kesehatannya menurun.

Jokowi pun mendoakan Luhut untuk segera pulih dan cepat sembuh agar bisa beraktivitas seperti biasanya.

"Kita berdoa agar Pak Luhut segera diberikan cepat sembuh. Diberikan kesembuhan," kata Jokowi di Stadion GBK, Jakarta, Kamis (12/10/2023).

BACA JUGA:

Gantikan Posisi Menko Luhut, Erick Thohir: Sangat Berat

Terkait tugas-tugas yang diemban Luhut, Jokowi telah menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjadi Menko Marves ad interim.

"Ya kan ad interim sekarang sudah, Menko Marves sudah dipegang Pak Erick. Jadi harian sudah gak ada masalah," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya muncul ke publik pascakondisi kesehatannya menurun. Pensiunan Jenderal Kopassus itu dikabarkan masuk rumah sakit karena kelelahan pada pekan lalu.

Melalui akun Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan menceritakan awal mula kesehatannya menurun. Waktu itu ia merasa lelah luar biasa pascamenghadiri suatu kegiatan.

BACA JUGA:

Presiden Jokowi Tunjuk Erick Thohir Jadi Menko Marves Ad Interim Gantikan Luhut

"Rasa lelah ini tak seperti yang biasa saya rasakan selepas bekerja. Melihat kondisi suaminya yang tidak wajar tersebut, istri saya kemudian berinisiatif membawa saya ke salah satu Rumah Sakit di Jakarta untuk tindakan preventif lebih lanjut," tulis Luhut dalam keterangan unggahan di akun Instagram dikutip, Selasa (10/10/2023).

Dalam kondisi seperti itu, Luhut tak diizinkan dokter beraktivitas seperti biasa. Bahkan, sekadar mengecek kabar dan berita terkini yang kerap dilakukannya setiap pagi pun tidak boleh.

"Saya tak diperbolehkan oleh istri. 'Istirahat dan dengarkan tubuhmu dahulu, Pa,' ucapnya saat itu," tulis Luhut lagi.