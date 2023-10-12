Presiden Jokowi Izinkan Andi Widjajanto Gabung TPN Ganjar Pranowo

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah memberikan izin kepada Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Andi Widjajanto untuk ikut bergabung Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden.

"Kalau saya, saya izinkan," kata Jokowi di Stadion GBK, Jakarta, Kamis (12/10/2023).

Terkait aturan kelembagaan, Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada Andi untuk berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

"Sudah (diizinkan), hanya aturannya seperti apa nanti pak mensesneg nanti ya apakah harus cuti, apakah harus, mensesneg (yang menentukan) teknis ya," ungkapnya.

Diketahui, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Andi Widjajanto ditunjuk sebagai Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden.

Andi memastikan lembaga yang dipimpinnya akan tetap berada di posisi yang netral dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

"Saya pasti menjamin bahwa lembaga yang pimpin lembaga ketahanan nasional akan sepenuhnya netral, tidak berpolitik praktis dalam proses Pemilu 2024," kata Andi dalam jumpa pers yang dilakukan di Gedung TPN, MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (11/10/2023).

Andi menyatakan, bahwa sikap ini sudah dia tekankan berkali-kali kepada seluruh pegawai di Lemhanas jauh sebelum dirinya ditunjuk sebagai Deputi Politik 5.0.