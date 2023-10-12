Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi Izinkan Andi Widjajanto Gabung TPN Ganjar Pranowo

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |22:17 WIB
Presiden Jokowi Izinkan Andi Widjajanto Gabung TPN Ganjar Pranowo
Presiden Jokowi. (Foto: Raka Dwi)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah memberikan izin kepada Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Andi Widjajanto untuk ikut bergabung Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden.

"Kalau saya, saya izinkan," kata Jokowi di Stadion GBK, Jakarta, Kamis (12/10/2023).

Terkait aturan kelembagaan, Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada Andi untuk berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

 BACA JUGA:

"Sudah (diizinkan), hanya aturannya seperti apa nanti pak mensesneg nanti ya apakah harus cuti, apakah harus, mensesneg (yang menentukan) teknis ya," ungkapnya.

Diketahui, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Andi Widjajanto ditunjuk sebagai Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden.

Andi memastikan lembaga yang dipimpinnya akan tetap berada di posisi yang netral dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

 BACA JUGA:

"Saya pasti menjamin bahwa lembaga yang pimpin lembaga ketahanan nasional akan sepenuhnya netral, tidak berpolitik praktis dalam proses Pemilu 2024," kata Andi dalam jumpa pers yang dilakukan di Gedung TPN, MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (11/10/2023).

Andi menyatakan, bahwa sikap ini sudah dia tekankan berkali-kali kepada seluruh pegawai di Lemhanas jauh sebelum dirinya ditunjuk sebagai Deputi Politik 5.0.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494/viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168475/kpk-lq8z_large.jpg
Daftar 7 Menteri Era Jokowi yang Kena Kasus Korupsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement