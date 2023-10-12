Dampak Semburan Air Campur Gas di Bogor, 59 Jiwa Mengungsi

BOGOR - Semburan air bercampur gas terjadi di wilayah Desa Pasirlaja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Puluhan warga yang tinggal di sekitar lokasi diungsikan sementara ke tempat aman.

"Yang terdampak 59 jiwa diungsikan ke rumah kerabat," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam, Rabu (11/10/2023).

Kata dia, perlu penanganan lebih lanjut dari pihak-pihak yang terkait dalam kejadian tersebut. Termasuk pemeriksaan lebih jauh kandungan gas yang keluar.

"Perlu pengecekan kandungan gas dan zat kimia di lokasi," ujarnya.

Untuk saat ini, semburan air bercampur air masih terjadi dengan ketinggian sekitar 20 meter. Tetapi, tekanan dan suara semburan sudah berkurang.

"(Semburan) masih, Alhamdulilah mulai mengecil," tutupnya.

Sebelumnya, semburan air yang bercampur gas muncul di wilayah Desa Pasirlaja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor pada Rabu 11 Oktober 2023. Data sementara, semburan berawal dari adanya pengeboran sumur kedalaman sekitar 100 meter.

(Arief Setyadi )