Ini Kronologi Munculnya Semburan Air Bercampur Gas di Bogor

BOGOR - Semburan air bercampur gas terjadi di wilayah Desa Pasirlaja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Semburan itu muncul ketika adanya pengeboran sumur untuk mencari air bersih.

"Awal mula peristiwa ini (keterangan) pemilik kontrakan, bahwasanya karena ini musim kemarau berusaha untuk mendapatkan air dengan melakukan pengeboran," kata Kapolsek Sukaraja, Kompol Birman Simanulang, Rabu (11/10/2023) malam.

Tetapi, pengeboran sumur yang sudah dilakukan sekitar satu bulan tidak membuahkan hasil. Padahal, kedalamannya kurang lebih sudah 130 meter.

"Tadi sore, yang mengebornya itu ada rasa putus asa, jadi mengambil peralatannya dinamo. Tau-tau, tiba-tiba ada semburan air campur gas, itu yang terjadi sampai sekarang," ungkap Birman.