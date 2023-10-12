Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ini Kronologi Munculnya Semburan Air Bercampur Gas di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |05:37 WIB
Ini Kronologi Munculnya Semburan Air Bercampur Gas di Bogor
Semburan air bercampus gas di Bogor (foto: dok BNPB)
A
A
A

BOGOR - Semburan air bercampur gas terjadi di wilayah Desa Pasirlaja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Semburan itu muncul ketika adanya pengeboran sumur untuk mencari air bersih.

"Awal mula peristiwa ini (keterangan) pemilik kontrakan, bahwasanya karena ini musim kemarau berusaha untuk mendapatkan air dengan melakukan pengeboran," kata Kapolsek Sukaraja, Kompol Birman Simanulang, Rabu (11/10/2023) malam.

Tetapi, pengeboran sumur yang sudah dilakukan sekitar satu bulan tidak membuahkan hasil. Padahal, kedalamannya kurang lebih sudah 130 meter.

"Tadi sore, yang mengebornya itu ada rasa putus asa, jadi mengambil peralatannya dinamo. Tau-tau, tiba-tiba ada semburan air campur gas, itu yang terjadi sampai sekarang," ungkap Birman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/07/338/2482937/korban-meninggal-akibat-gas-beracun-di-tangerang-jadi-5-orang-fSMXJPAXGn.jpg
Korban Meninggal Akibat Gas Beracun di Tangerang Jadi 5 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/07/338/2482739/kronologi-gas-beracun-tewaskan-3-orang-di-tangerang-RGCUeOy0Z9.jpg
Kronologi Gas Beracun Tewaskan 3 Orang di Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/10/29/525/2301248/heboh-semburan-gas-di-indramayu-warga-kaget-dengar-ledakan-CxIDJYXO9N.jpg
Heboh Semburan Gas di Indramayu, Warga Kaget Dengar Ledakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/12/512/2276781/warga-grobogan-dikagetkan-semburan-gas-saat-gali-sumur-7r0eXLAFih.png
Warga Grobogan Dikagetkan Semburan Gas saat Gali Sumur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/02/609/2176693/pipa-gas-bocor-api-berkobar-di-tengah-permukiman-padat-penduduk-cuafo5H09B.jpg
Pipa Gas Bocor, Api Berkobar di Tengah Permukiman Padat Penduduk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/06/519/2149767/semburan-gas-dan-asap-muncul-di-depo-lokomotif-stasiun-sidotopo-surabaya-rFZ0SybMtv.jpg
Semburan Gas dan Asap Muncul di Depo Lokomotif Stasiun Sidotopo Surabaya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement