Kasus Anak Bunuh Ibu di Depok, Kejari Selesai Meneliti Berkas Perkara

DEPOK - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok telah selesai melakukan penelitian berkas perkara kasus pembunuhan ibu dan melukai ayah dengan tersangka Rifqi Azis Ramadhan (23) alias Azis meski ada catatan kelengkapan formil dan materil yang segera dilengkapi.

Diketahui Azis melakukan aksinya di tempat kejadian perkara (TKP) kediamannya di Tapos, Depok, Jawa Barat pada Kamis 10 Agustus 2023 silam. Azis menikam ibu kandungnya SW (43) hingga tewas dan melukai sang ayah BA.

"Untuk berkas perkara Rifki telah selesai dilakukan penelitian oleh jaksa peneliti Alfa Dera, adapun berkas perkara tersebut kemarin telah diserahkan kembali kepada penyidik beserta beberapa petunjuk untuk dilengkapi untuk kelengkapan formil dan materil," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok M Arief Ubaidillah dalam keterangannya, Kamis (12/10/2023).

Kemarin, sambungnya, penyidik juga telah menyanggupi untuk segera dalam waktu dekat melengkapi kekurangan formil dan materil dari berkas perkara yang dibuat oleh penyidik kepolisian.

Arief tidak dapat menjelaskan bentuk kekurangan formil dan materil yang harus dilengkapi penyidik tersebut. Hal itu bertujuan agar percepatan proses penyidikan.

"Untuk terkait dengan kekurangan formil dan materiilnya apa yang harus dilengkapi penyidik karena masuk materi perkara itu tidak dapat kita publikasikan guna percepatan penyidikan," ujarnya.