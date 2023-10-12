Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Anak Bunuh Ibu di Depok, Kejari Selesai Meneliti Berkas Perkara

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |07:34 WIB
Kasus Anak Bunuh Ibu di Depok, Kejari Selesai Meneliti Berkas Perkara
Kejari Depok telah meneliti berkas perkara anak bunuh ibu (Foto : Okezone.com)
A
A
A

 

DEPOK - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok telah selesai melakukan penelitian berkas perkara kasus pembunuhan ibu dan melukai ayah dengan tersangka Rifqi Azis Ramadhan (23) alias Azis meski ada catatan kelengkapan formil dan materil yang segera dilengkapi.

Diketahui Azis melakukan aksinya di tempat kejadian perkara (TKP) kediamannya di Tapos, Depok, Jawa Barat pada Kamis 10 Agustus 2023 silam. Azis menikam ibu kandungnya SW (43) hingga tewas dan melukai sang ayah BA.

"Untuk berkas perkara Rifki telah selesai dilakukan penelitian oleh jaksa peneliti Alfa Dera, adapun berkas perkara tersebut kemarin telah diserahkan kembali kepada penyidik beserta beberapa petunjuk untuk dilengkapi untuk kelengkapan formil dan materil," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok M Arief Ubaidillah dalam keterangannya, Kamis (12/10/2023).

Kemarin, sambungnya, penyidik juga telah menyanggupi untuk segera dalam waktu dekat melengkapi kekurangan formil dan materil dari berkas perkara yang dibuat oleh penyidik kepolisian.

Arief tidak dapat menjelaskan bentuk kekurangan formil dan materil yang harus dilengkapi penyidik tersebut. Hal itu bertujuan agar percepatan proses penyidikan.

"Untuk terkait dengan kekurangan formil dan materiilnya apa yang harus dilengkapi penyidik karena masuk materi perkara itu tidak dapat kita publikasikan guna percepatan penyidikan," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Anak Bunuh Ibu depok pembunuhan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178837/viral-pwgs_large.jpg
Sadis! Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178241/boyamin-FZ0W_large.jpg
Keluarga Bersyukur Pelaku Penculikan Kacab Bank BUMN Bakal Dikenakan Pasal Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178215/kacab_bank_bumn-ysr5_large.jpg
Datangi Polda Metro, Keluarga Kacab Bank BUMN Desak Pelaku Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108/mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175745/pelaku_pembunuhan-T584_large.jpg
Tragis! Karyawati Minimarket di Tol Cipularang Diperkosa Bos Lalu Dibunuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174766/pengacara-Shgb_large.jpg
Pengacara Diplomat ADP Sambangi Polda Metro, Ini Data yang Diminta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement