Pocong hingga Kuntilanak Ngemis di Depok, Bikin Resah Warga

DEPOK - Pengemis berkostum kuntilanak hingga pocong bikin resah warga di sejumlah sudut Kota Depok, Jawa Barat. Salah satunya di kawasan Jalan Raya Margonda, Beji.

Merespon hal itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok menggencarkan patroli khusus mencari pengemis yang berdandan layaknya hantu menakuti masyarakat.

"Iya (kami gencarkan patroli mencari pengemis tersebut)," kata Kasatpol PP, Mohamad Thamrin saat dikonfirmasi, Kamis (12/10/2023).

Thamrin pun menyebut terbaru jajarannya menggelar patroli malam pada Rabu 11 Oktober 2023. Namun, pengemis berkostum hantu tersebut tidak didapati dan muncul ke jalan.

"Semalam kami patroli pengemisnya nggak muncul. Tim bergerak ke lokasi manusia pocong sudah tida ada d lokasi menurut masyarakat di lokasi sudah jalan tim pun menyisir sepanjang Jalan Raya Margonda, tidak di temukan manusia pocong dan tim pun kembali ke Mako. Situasi kondusif," tuturnya.

Sebelumnya, pengamen berkostum ala hantu turun ke jalan sambil membawa sebuah kotak dibagikan laman Instagram @depokhariini.