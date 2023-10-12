Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hendak Tawuran, 11 Anak di Bawah Umur Ditangkap di Bekasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |09:13 WIB
Hendak Tawuran, 11 Anak di Bawah Umur Ditangkap di Bekasi
11 Remaja ditangkap polisi saat hendak tawuran (foto: dok ist)
BEKASI - Polisi menangkap sebanyak 11 pelajar atau anak di bawah umur di Jalan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Belasan pelajar itu ditangkap karena kedapatan hendak melakukan tawuran.

Kasat Samapta Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Imam Syafi’i mengatakan, anak-anak itu ditangkap pada Kamis (12/10) dini hari. Mereka awalnya ditemui polisi tengah asyik menongkrong.

“Tim mendapatkan laporan terkait adanya remaja yang sedang berkumpul, kemudian kami menuju ke lokasi,” kata Imam saat dikonfirmasi, Kamis (12/10/2023).

Saat polisi tiba, anak-anak tersebut langsung berhamburan berlari. Belakangan 11 anak pun berhasil ditangkap.

