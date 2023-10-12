Polda Metro Periksa Pegawai KPK soal Dugaan Pemerasan Syahrul Yasin Limpo

Polda Metro Jaya periksa salah satu pegawai KPK terkait kasus SYL (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Polda Metro Jaya terus mendalami kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK. Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menyebutkan hari ini pihaknya memeriksa tiga orang dalam kasus tersebut.

“Hari ini ada tiga orang saksi tambahan lagi akan diperiksa,” kata Ade Safri kepada wartawan, Kamis (12/10/2023).

Satu dari tiga orang saksi merupakan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, Ade tidak menjelaskan secara rinci sosok pegawai KPK yang akan diperiksa tersebut.

“Salah satunya adalah pegawai KPK,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Ditkrimsus Polda Metro Jaya telah menaikkan status penanganan dugaan kasus pemerasan berkaitan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menjadi penyidikan.

"Dari hasil pelaksanaan gelar perkara dimaksud, selanjutnya direkomendasikan untuk dinaikkan status penyelidikan ke tahap penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan," kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Sabtu 7 Oktober 2023.

Selain itu, dalam kasus ini mantan Menteri Pertanian yang juga politikus Partai NasDem Syahrul Yasin Limpo juga telah tiga kali dilakukan pemeriksaan.