Momen Ganjar Menginap dan Ngariung di Kampung Nyalindung Bogor, Warga: Benar-Benar Merakyat

JAKARTA - Bakal calon presiden (bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo kembali blusukan ke desa-desa di Jawa Barat pada Rabu (11/10/2023) malam. Kali ini, Ganjar mengunjungi Kampung Nyalindung, Desa Sukamantri, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor.

Ganjar, tiba di lokasi sekitar pukul 22.30 WIB. Meski sudah malam, warga menyambut Ganjar dengan hangat dan penuh rasa antusias. Bahkan, musik hadroh mengiringi sanbutan warga terhadal Ganjar.

"Selamat datang di kampung kami pak Ganjar. Wah berkah sekali malam ini kedatangan tamu spesial. Sehat selalu pak," teriak warga.

Ganjar kemudian menuju ke rumah yang menjadi tempatnya menginap. Setelah bersih-bersih dan ganti pakaian, Ganjar kembali ke luar menyapa masyarakat.

Mengenakan sarung dan kaos Manchester United bernomor punggung 1 dan bertuliskan Indonesia, Ganjar menyapa ratusan warga yang menanti di sana.

"Hidup MU. MU kalah terus gimana ini pak," teriak beberapa anak muda.

Ganjar kemudian ngariung bersama warga. Ia duduk lesehan dan ngobrol dengan asyiknya. Setelah itu, ia kemudian berpamitan untuk istirahat sekira pukul 23.30 WIB.

"Bapak ibu terima kasih sudah mengizinkan saya menginap di sini. Saya senang bisa bertemu bapak ibu semua dan bisa ngobrol bareng. Saya seharian berkunjung ke sejumlah tempat di Jabar dan malam ini izin menginap di sini. Besok saya harap bisa bersama bapak ibu beraktivitas di sini," ucapnya berpamitan untuk istirahat.