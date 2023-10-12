Toko Vape Disatroni Maling Kerugiaan Capai Rp70 Juta, Terekam CCTV

BEKASI - Toko rokok elektrik atau vape di Jalan Ratna, Jatiasih, Kota Bekasi disatroni maling. Pelaku memboyong seluruh isi jualan yang membuat toko kerugian hingga mencapai Rp70 juta.

Aksi pencurian terekam CCTV dan tersebar di media sosial, dalam video yang terlihat pelaku ditsaksir berjumlah lebih dari dua orang. Terlihat dua orang itu tengah memindahkan barang-barang toko ke dalam sebuah mobil.

Adapun kedua pelaku terlihat memindahkan barang ke sebuah mobil berwarna hitam berpelat nomor B 1605 ZKS.

Zaki, Karyawan Toko mengatakan peristiwa itu terjadi pada Minggu 8 Oktober 2023, pagi. Ia langsung menyadari tokonya telah dibobol maling saat gembok tokonya tidak ada.

“Device (rokok elektrik) semua diambil, hanya disisaskan sedikit (cairan isi ulang),” kata Zaky kepada wartawan, dikutip Kamis (12/9/2023).

Selain barang jualan toko, alat elektronik berupa tablet yang berada di dalam toko juga diambil. Zaky memastikan tidak tahu menahu soal sosok pelaku.

“Enggak kenal, memang dari kemarin banyak toko vape lagi banyak kebobolan,” ungkap Zaky.

Atas peristiwa tersebut tokonya menerima kerugian hingga mencapai Rp70 juta rupiah. Ia pun tengah menyusun untuk melaporkan perkara ini ke pihak kepolisian.

“(kerugian) Rp50-Rp70 juta ada kurang lebih, lagi proses (laporan),” ujarnya.