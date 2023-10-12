Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Toko Vape di Bekasi Dibobol Maling, Polisi Selidiki

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |11:41 WIB
Toko vape di Bekasi dibobol maling, kerugian capai Rp70 juta.
BEKASI - Toko rokok elektrik atau vape di Jalan Ratna, Jatiasih, Kota Bekasi, dibobol maling. Saat ini polisi tengah menyelidiki kasus pencurian tersebut.

Kasie Humas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Erna Ruswing Andari membenarkan adanya peristiwa ini. Kasus kini dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.

“Sudah ditangani Polda Metro Jaya. Karena Polda itu juga menangani berbagai Polres di wilayah DKI. Sudah ada yang melaporkan terkait kejadian toko vape itu,” kata Erna, Kamis (12/10/2023).

Video pencurian terekam CCTV dan tersebar di media sosial. Dalam video itu, tampak pelaku diduga lebih dari dua orang. Terlihat dua pelaku tengah memindahkan barang-barang toko ke mobil.

Kedua pelaku terlihat memindahkan barang ke sebuah mobil berwarna hitam berpelat nomor B 1605 ZKS.

Karyawan toko vape, Zaki mengatakan peristiwa itu terjadi pada Minggu (8/10/2023) pagi hari. Ia langsung menyadari tokonya telah dibobol maling saat gembok tokonya tidak ada.

“Device (rokok elektrik) semua diambil, hanya disisakan sedikit (cairan isi ulang-red),” kata Zaky kepada wartawan, dikutip Kamis (12/9/2023).

Halaman:
1 2
      
