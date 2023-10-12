Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

COO Miss Universe Indonesia Terpukul Usai Jadi Tersangka Kasus Body Checking

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |12:06 WIB
COO Miss Universe Indonesia Terpukul Usai Jadi Tersangka Kasus <i>Body Checking</i>
COO Miss Universe Indonesia mengaku terpukul (Foto: MPI)
A
A
A
 

JAKARTA - Polisi telah menetapkan Chief Operating Officer (COO) Miss Universe Indonesia Andaria Sarah Dewia atau Sarah sebagai tersangka kasus dugaan body checking para finalis Miss Universe Indonesia 2023. Ia mengaku terpukul atas penetapan tersangka itu.

"Saya cukup sangat merasa terpukul di sini, dengan semua pemberitaan dengan semua yang ada di media, podcast, saya diam karena saya shock," kata dia Mapolda Metro Jaya, Kamis (12/10/2023).

Dia menegaskan, dirinya tak pernah merendahkan harkat dan martabat finalis MUID saat proses body checking. Sarah pun mengatakan tak ada niatan untuk melakukan body shaming dan melecehkan para finalis.

"Saya berani bersumpah itu (tuduhan) tidak ada. Saya yakin the truth will reveal, semuanya akan terbukti, saya tidak melakukan, merendahkan harga diri martabat orang lain atau body shaming. I mean come on, saya bukan orang yang body shaming dan saya tidak ada niat untuk melecehkan," ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum Sarah, David Pohan mengungkapkan bahwa proses body checking dan pemotretan finalis dilakukan bukan atas inisiasi kliennya. Kata dia hal itu atas perintah CEO Miss Universe.

"Klien kami mendapatkan perintah langsung dari CEO untuk melakukan body checking, body check yang klien kami lakukan itu adalah quick body check for fitting gown, yang mana hanya memeriksa melihat secara visual tidak menyentuh tidak memegang jadi hanya melihat secara visual bagian mana yang terdapat bekas luka," ucap David.

David menjelaskan, kliennya sudah izin pada finalis saat mengambil foto apakah mereka memiliki tattoo atau bekas luka. Dia menegaskan Sarah tidak memaksa sama sekali.

"Jadi bukan dipaksa atau diintimidasi, jadi klien kami ketika mengambil foto dia tujukan kepada peserta yang memiliki tato itu apakah sudah cukup dan sesuai, jadi tidak ada yang namanya foto telanjang atau bugil," tuturnya.

