HOME NEWS MEGAPOLITAN

Semburan Air Bercampur Gas di Bogor Mendadak Berhenti, Ini Penampakannya

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |12:38 WIB
Semburan Air Bercampur Gas di Bogor Mendadak Berhenti, Ini Penampakannya
Semburan air bercampur gas di Bogor mendadak berhenti. (MPI/Putra Ramadhani Astyawan)
A
A
A

BOGOR - Semburan air bercampur gas di Desa Pasirlaja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berhenti. Namun, warga belum diperkenankan kembali ke rumah karena masih menunggu hasil uji laboratorium terkait kandungan gas dan air tersebut.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lokasi, semburan air bercampur gas itu mendadak berhenti sekira pukul 11.30 WIB. Tampak semburan yang sempat mencapai ketinggian sekitar 20 meter itu sudah tidak keluar lagi dari lubang paralon bekas galian sumur bor.

"Situasi terkini jam 11.30 WIB kondisi semburan gas dan air sudah hilang. Memang semburan itu dari gas. Sampai saat ini kondisi gas tersehut kemungkinan hilang atau berkurang," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M Adam kepada wartawan di lokasi, Kamis (12/10/2023).

Namun, warga masih belun diperkenankan mendekat dan kembali. Itu karena masih harus tetap menunggu hasil uji laboratorium dari Dinas ESDM Jawa Barat untuk mengetahui pasti kandungan gas maupun air.

"Sementara kita sambil menunggu informasi dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat. Karena informasinya, air dan gasnya itu sedang diuji lab. Sampai saat ini warga masih dievakuasi dulu sambil menunggu hasil dari uji lab tersebut. Jenis gas kemarin itu terdeteksi gas metana," tuturnya.

