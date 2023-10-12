Menginap dan Ngariung di Kampung Nyalindung Bogor, Warga: Kami Membuktikan Pak Ganjar Asli Merakyat

Menginap dan ngariung di Kampung Nyalindung Bogor, warga : Kami buktikan Pak Ganjar asli merakyat. (Ist)

BOGOR - Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo kembali melakukan safari politiknya ke desa-desa. Pada Rabu (11/10/2023) malam, Ganjar mengunjungi Kampung Nyalindung Desa Sukamantri, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kedatangan Ganjar langsung disambut antusias warga. Meski sudah menunjukkan pukul 22.00 WIB, warga tetap menanti kedatangan Ganjar di pinggir jalan.

Ganjar yang tiba di Kampung Nyalindung pukul 22.30 WIB, langsung disambut dengan antusias.

Iringan hadroh dan antusiasme warga menyambut Ganjar membuat suasana Kampung Nyalindung sontak gegap gempita.

"Selamat datang di kampung kami Pak Ganjar. Wah berkah sekali malam ini kedatangan tamu spesial. Sehat selalu, Pak," teriak warga.

Ganjar kemudian menuju ke rumah yang menjadi tempatnya menginap. Setelah bebersih sebentar dan ganti pakaian, Ganjar kembali ke luar menyapa masyarakat. Mengenakan sarung dan kaos Manchester United bernomor punggung 1 dan bertuliskan Indonesia, Ganjar menyapa ratusan warga yang menanti di sana.

"Hidup MU. MU kalah terus gimana ini Pak," teriak beberapa anak muda.

Ganjar kemudian ngariung bersama warga. Ia duduk lesehan dan ngobrol dengan asyiknya. Setelah itu, ia kemudian berpamitan untuk istirahat sekira pukul 23.30 WIB.

"Bapak Ibu, terima kasih sudah mengizinkan saya menginap di sini. Saya senang bisa bertemu Bapak Ibu semua dan bisa ngobrol bareng. Saya seharian berkunjung ke sejumlah tempat di Jabar dan malam ini izin menginap di sini. Besok saya harap bisa bersama Bapak Ibu beraktivitas di sini," ucapnya berpamitan untuk istirahat.

Warga begitu senang kampungnya didatangi Ganjar. Sejak zaman dulu hingga sekarang, baru Ganjar tokoh nasional yang mau datang dan menginap di desa itu.

"Rasanya bangga banget kedatangan Pak Ganjar di desa kami. Karena dia calon presiden dan sebelumnya belum ada yang datang menginap di sini," ucap salah satu warga, Dian (50).