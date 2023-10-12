Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ziarah, Tahlil, hingga Doa Warnai Silaturahmi Ganjar Pranowo di Ponpes Tertua di Bogor

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |13:20 WIB
Ziarah, Tahlil, hingga Doa Warnai Silaturahmi Ganjar Pranowo di Ponpes Tertua di Bogor
Ziarah, tahlil, hingga doa warnai silaturahmi Ganjar Pranowo di ponpes tertua di Bogor. (Ist)
BOGOR - Bakal calon presiden (Bacapres) Partai Perindo Ganjar Pranowo mendatangi Pondok Pesantren Al-Falak Pagentongan, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Rabu (11/10/2023) malam.

Kedatangan Ganjar Pranowo langsung disambut lantunan hadro dari para santri Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Falak. Mereka tampak antusias menyambut mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.

Saat tiba di Ponpes Al-Falak, Ganjar langsung berziarah dan bertahlil di hadapan makam Mama Falak didampingi Pimpinan Ponpes Al-Falak, KH Tubagus Agus Fauzan, serta para pengasuh dan ustaz.

Ditemui usai mengunjungi Ponpes Al-Falak, Ganjar menyampaikan rasa bahagianya karena mendapat kesempatan untuk mengunjungi ke Ponpes tertua di Bogor ini.

“Jadi, ini sejarah pondoknya sudah sangat tua 1800-an di Bogor dan lagi-lagi makin banyak kita bertemu Ponpes yang sudah tua, selalu ada sejarah perjuangan dari Ponpes. Jadi, paslah kalau kemudian resolusi jihad itu lahir, karena banyak para kiai punya semangat kebangsaan sangat tinggi ya,” kata Ganjar.

Ia menyebutkan, usai bersilahturahmi dan berziarah dengan pimpinan Ponpes Al-Falak dirinya mendapatkan pengetahuan baru perihal sejarah perjuangan para kiai dan ulama untuk mendirikan Indonesia.

“Tentu saja lebih banyak sekali bisa kita temukan bagaimana para kiai ikut berjuang mendirikan republik ini,” ungkapnya.

