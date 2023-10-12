Damkar Evakuasi Warga Obesitas dengan Berat 130 Kg di Tanjung Priok

Damkar evakuasi warga obesitas dengan berat 130 kg di Tanjung Priok. (Instagram/@humasjakfire)

JAKARTA - Anggota Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu mengevakuasi warga obesitas dengan berat 130 kilogram (kg) di Tanjung Priok pada Kamis (12/10/2023).

Petugas penyelamat Sektor Tanjung Priok, Jakarta Utara disebut akun resmi Instagram humasjakfire mendapat laporan untuk mengevakuasi pasien obesitas di rumahnya.

Rumah pasien obesitas tersebut berlokasi di Jalan Papanggo, RT013/RW003, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara.

"Menurut informasi, pasien ingin dibawa menuju RSUD Koja. Namun, perlu bantuan untuk memindahkan pasien menuju mobil ambulans. Sebanyak 1 unit dengan 3 personel segera diluncurkan menuju lokasi," tulis admin akun tersebut.

Proses evakuasi berlangsung pukul 08.40 WIB menggunakan mobil ambulans.

Setelah berhasil dipindahkan ke ambulance, pasien yang diketahui memiliki berat badan sekitar 130 kg itu pun segera dibawa menuju RSUD Koja untuk mendapat pengobatan lebih lanjut.

(Erha Aprili Ramadhoni)