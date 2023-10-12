Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bantu Penyandang Disabilitas, MNC Peduli: Sosok Dito Putra Pamungkas Luar Biasa Inspiratif

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |14:52 WIB
MNC Peduli bantu penyandang disabilitas (Foto: MPI)
MNC Peduli bantu penyandang disabilitas (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Bendahara Umum MNC Peduli, Stien Maria Schouten mengajak para pemuda Indonesia yang sehat untuk bergerak maju demi hidupnya. Hal itu disampaikan Stien pasca-melihat kondisi Dito Putra Pamungkas, seorang disabilitas yang tetap bergerak maju demi hidupnya meski dalam kondisi terbatas.

"Maka, saya mengajak pemuda-pemuda yang sehat, ayo kita bisa bergerak. Mas Dito dengan kondisi terbatas mau bergerak, apalagi pemuda yang badannya sehat," ujar Stien di Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Kamis (12/10/2023).

Menurutnya, Dito merupakan sosok luar biasa dan inspiratif lantaran dalam kondisinya yang terbatas, Dito tetap gigih memperjuangkan hidupnya. Terlebih, meski dalam kondisi terbatas atas disabilitasnya, Dito gigih untuk terus melakukan usaha demi mendapatkan penghasilan.

"Mas Dito tak pernah tinggal diam, sebelumnya usaha pulsa, lalu dia meningkat lagi untuk dapat penghasilan yang lebih baik, beliau ada usaha tuk beternak tikus putih, di mana tikus putih ini dia akan jual ke market yang satu bulan bisa 400 ekor yah," tuturnya.

"Sungguh luar biasa dari penghasilan bisa dapat lumayan tuk biayai hidup yang Mas Dito saat ini hanya tinggal berdua dengan Ibunya karena ayah sudah tak ada, sudah meninggal," jelasnya.

Dia menerangkan, sikap Dito gigih dalam hidupnya itu menjadi pelajaran utama yang bisa diambil oleh setiap masyarakat, khususnya para pemuda. Pasalnya, sebagai manusia harus tetap berusaha sehingga para pemuda diharapkan bisa mencontoh Dito dalam berusaha untuk hidupnya itu meski dalam kondisi terbatas.

"Kenapa kita bisa kenal Mas Dito, beliau DM ke MNC Peduli, beliau butuh Aki tuk kursi rodanya yang sudah rusak, jadi kami follow up, kami datangi rumahnya dan kami lihat, kami sangat terharu, bahagia, masih ada sosok Mas Dito yang mau gigih berjuang untuk hidupnya," paparnya.

