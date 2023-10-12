Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Survei SMRC: Pasangan Ganjar Pranowo-Ridwan Kamil Jadi Pilihan Tertinggi Warga NU Jatim

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |14:55 WIB
Survei SMRC: Pasangan Ganjar Pranowo-Ridwan Kamil Jadi Pilihan Tertinggi Warga NU Jatim
Ganjar Pranowo/Foto: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Pasangan Ganjar Pranowo-Rian Kamil menjadi pilihan favorit warga Nahdlatul Ulama atau Nahdliyyin di Jawa Timur (Jatim). Hal itu berdasarkan hasil survei lembaga Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) periode 2-11 September 2023.

Dengan pertanyaan yang diajukan berupa 'Bila pemilihan pasangan presiden-wakil presiden diadakan sekarang ini, siapa yang akan ibu/bapak pilih sebagai pasangan presiden-wakil presiden di antara pasangan berikut?' Hasilnya, hampir separuh koresponden atau lebih tepatnya 46,3 persen memilih pasangan Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil.

 BACA JUGA:

"Di kalangan NU Jawa Timur, dalam simulasi pilihan tertutup terhadap 3 pasangan, Ganjar-Ridwan mendapat dukungan 46,3 persen," ujar Pendiri SMRC, Saiful Mujani yang ditayangkan melalui Kanal Youtube SMRC TV, Kamis (12/10/2023).

Halaman:
1 2
      
