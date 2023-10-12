Survei SMRC: Pasangan Ganjar Pranowo-Ridwan Kamil Jadi Pilihan Tertinggi Warga NU Jatim

JAKARTA - Pasangan Ganjar Pranowo-Rian Kamil menjadi pilihan favorit warga Nahdlatul Ulama atau Nahdliyyin di Jawa Timur (Jatim). Hal itu berdasarkan hasil survei lembaga Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) periode 2-11 September 2023.

Dengan pertanyaan yang diajukan berupa 'Bila pemilihan pasangan presiden-wakil presiden diadakan sekarang ini, siapa yang akan ibu/bapak pilih sebagai pasangan presiden-wakil presiden di antara pasangan berikut?' Hasilnya, hampir separuh koresponden atau lebih tepatnya 46,3 persen memilih pasangan Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil.

"Di kalangan NU Jawa Timur, dalam simulasi pilihan tertutup terhadap 3 pasangan, Ganjar-Ridwan mendapat dukungan 46,3 persen," ujar Pendiri SMRC, Saiful Mujani yang ditayangkan melalui Kanal Youtube SMRC TV, Kamis (12/10/2023).