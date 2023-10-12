Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Relawan Ganjar Wadahi Hobi Pengemudi Ojek Online di Depok

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |15:00 WIB
Relawan Ganjar Wadahi Hobi Pengemudi Ojek Online di Depok
Relawan Ganjar Wadahi Hobi Ojol di Depok/ist
DEPOK – Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Ojek Online (Kajol) Indonesia Dukung Ganjar menggelar turnamen Mobile Legends yang diikuti puluhan pengemudi ojol di Sekretariat DPP Kajol Indonesia, Jalan Mandor Besar, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat.

Juru Bicara Kajol Indonesia Risnandar mengatakan pihaknya mengajak ojol milenial hingga dewasa di sekitar Jabodetabek untuk turut meramaikan turnamen Mobile Legends.

"Hari ini, Kajol Indonesia ada di depok. Kegiatan kami kali ini yaitu pertandingan turnamen e-sport untuk teman-teman driver ojek online yang ada di sekitar Jabodetabek," ujarnya, Kamis (12/10/2023).

Melalui turnamen ini, loyalis Ganjar Pranowo tersebut menyalurkan hobi positif dan minat para driver ojol di dunia e-sports.

"Makanya, kami merealisasikan aspirasi teman-teman yang ingin difasilitasi turnamen untuk memupuk semangat dan kerja sama," imbunya.

Ojol Ganjar ini membuka pendaftaran secara online dan seleksi awal untuk bertanding di partai final. Ada delapan tim yang berhasil lolos seleksi dan bermain di babak final. "Kami buka pendaftaran online sebanyak-banyaknya. Hari ini, di sini tersisa delapan tim," ucapnya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ojol Pilpres 2024 Ganjar Pranowo
