Terima Bantuan dari MNC Peduli, Dito Putra: Bisa Buat Modal Ternak Lagi

JAKARTA - MNC Peduli dengan dukungan dari para #PahlawanKebaikan menyalurkan peralatan pendukung kursi roda listrik hingga bantuan modal usaha pada Dito Putra Pamungkas (29), pemuda berdomisili di Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan yang memiliki kondisi disabilitas akibat penyakit polio yang ia derita sejak lahir.

Kini, Dito pun bisa tersenyum lebar kembali. "Semoga MNC Peduli makin besar dan jaya, biar makin banyak bisa membantu orang membutuhkan seperti saya gitu karena jujur saja tuk beli aki kursi roda listrik bagi orang-orang seperti saya yang tak bisa bekerja kan susah sehingga ini sangat tertolong sekali," ujar Dito di kediamannya sambil tersenyum haru menerima bantuan dari MNC Peduli, Kamis (12/10/2023).

Adapun bantuan tersebut diberikan langsung oleh Bendahara Umum MNC Peduli, Stien M. Schouten pada Kamis (12/10/2023) di kediaman Dito. Kini, Dito bisa kembali beraktivitas di luar rumahnya kembali dan membuka kembali usaha ternak tikus putihnya tersebut.

Saat ini, Dito hanya beternak ikan saja di rumahnya, yang mana penghasilannya itu masih belum bisa mencukupi kebutuhan dia dan ibu tercintanya. Dito bercerita, dia terlahir dengan penyakit polio hingga membuat dia memiliki kelainan pada saraf tulang belakangnya.

Dito menjelaskan, itu membuat sirkulasi darah ke bagian bawah tubuhnya tak lancar hingga membuat tenaga pada tubuh bagian bawahnya pun tak ada. Alhasil, dia tak bisa berdiri menggunakan tingkat, dia hany bisa menggunakan kursi roda belaka.

"Lalu di tahun 2001 aku dapat kursi roda, sekitar 7-8 tahun lah baru dapat kursi roda. Aktivitas sejak umur 7-8 tahun sudah pakai kursi roda. Kegiatan saya cuma ternak tikus, uler juga, dan ikut kontes reptil, sekarang ikan," tuturnya.

Pemuda berusia 29 tahun itu memaparkan, sudah 8 bulan lalu kursi roda listriknya rusak hingga membuat dia tak bisa beraktivitas di luar rumahnya selama itu. Parahnya lagi, usaha ternak tikus putihnya yang telah dijalankannya itu mandek lantaran dia tak bisa beraktivitas jualan di luar rumah.

"Saya coba kumpulin duit sendiri itu (tuk perbaiki kursi roda listrik), sewaktu tikus masih ada, tak laku-laku karena belum ada yang mau karena saat itu siklus ular lagi pada puasa. Sampai 6 bulanan saya frustasi tuh karena ibu kan harus bekerja ekstra tuk cukupi kontrakan, beliau kan buruh cuci panggilan, bukan bulanan," ungkapnya.