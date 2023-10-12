Bersitegang, Pengurus Bus AKAP Usir Jaklingko di Terminal Lintasan Lebak Bulus

JAKARTA - Kericuhan sempat terjadi di Terminal Lintasan Lebak Bulus, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Kamis (12/10/2023) siang tadi. Kericuhan berupa adu mulut itu terjadi di antara pengurus bus antar kota antar provinsi (AKAP) dengan sopir Jaklingko hingga membuat pengelola terminal tersebut kewalahan.

Kericuhan adu mulut itu terjadi saat adanya sejumlah mobil Jaklingko rute Lebak Bulus-Blok M masuk ke Terminal Lebak Bulus secara beriringan. Para pengurus bus AKAP yang melihat adanya mobil itu tak terima hingga mengeluarkan kata-kata makian pada sopir Jaklingko.

Bahkan, sekitar lebih dari 7 mobil Jaklingko sempat diadang hingga membuat petugas terminal dari Dinas Perhubungan (Dishub) DKI kewalahan saat mencoba menenangkan keributan adu mulut tersebut. Lebih jauh, adu mulut akhirnya terjadi di antara pengurus bus AKAP dengan petugas Terminal Lintasan Lebak Bulus.

Petugas Terminal sampai dibentak-bentak dan ditunjuk-tunjuk pula hingga membuat situasi menjadi semakin panas. Tak mau terjadi hal tak diinginkan, para sopir Jaklingko akhirnya memilih mundur dan mencari jalur lain, sedangkan para pengurus bus AKAP diajak petugas Terminal ke area tunggu penumpang untuk dimediasi.

Sementara itu, Kepala Terminal Lintasan Lebak Bulus, Iman Syafril mengatakan, keributan terjadi lantaran adanya miss komunikasi di antara kedua belah pihak tersebut. Sejatinya, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan para pengurus bus AKAP akan ada pengukuran kilometer dan pelafalan lintasan dari Jaklingko.

Dia menerangkan, informasi itu disampaikan agar pengurus PO Bus AKAP memahami jika ada mobil Jaklingko yang melintas di area terminal Lebak Bulus. Namun di lapangan mobil Jaklingko bukan hanya melintas, tapi masuk secara beriringan ke Terminal Lebak Bulus hingga menimbulkan perdebatan.

"Jadi tadi kan pagi-pagi dari pengurusnya sudah ngobrol sama saya, rembuk ada rencana mau ada pengukuran kilometer, sama pelafalan rute pramudia driver. Tadi pagi disepakati hanya melintas saja, tahu-tahu masuk," kata Iman pada wartawan, Kamis (12/10/2023).