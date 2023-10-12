Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Pelaku Penganiayaan Satpam Kompleks dan Pengrusakan di Perumahan Panmas Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |16:04 WIB
Polisi Tangkap Pelaku Penganiayaan Satpam Kompleks dan Pengrusakan di Perumahan Panmas Depok
Pelaku penganiayaan di Perumahan panmas Depok diamankan polisi/Foto: Istimewa
A
A
A

DEPOK - Satreskrim Polres Metro Depok menangkap terduga pelaku penganiayaan satpam dan pengrusakan fasilitas umum neonbox di Pos Satpam Klaster Edelweiss Bella Casa Residence, Pancoran Mas (Panmas), Kota Depok berinisial VHL alias Igor (38).

Wakasat Reskrim Polres Metro Depok, AKP Markus Simare Mare mengatakan bahwa kejadian tersebut tertuang dalam laporan polisi LP/B/2741/IX/2023/SPKT//POLRES METRO DEPOK/POLDA METRO JAYA, tanggal 23 September 2023 tentang pengrusakan dan penganiayaan.

 BACA JUGA:

"TKP di Pos Satpam Edelweis Perumahan Bela Casa RW 23, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Di mana korban sebagai satpam kemudian saat itu berjaga di perumahan Bela Casa saat itu tersangka mau masuk ke komplek perumahan. Namun karena di portal dia menanyakan kepada satpam agar dibuka ternyata satpam tidak membuka kemudian emosi," kata Simare Mare kepada wartawan di Mapolres Metro Depok, Kamis (12/10/2023).

"Selanjutnya melakukan pengrusakan terhadap neonbox yang ada di sekitar TKP setelah dipecahkan dengan emosinya lanjut melakukan pemukulan terhadap satpam hingga mengakibatkan luka di kepala, kemudian melapor ke Polres Depok," imbuhnya.

 BACA JUGA:

Simare Mare pun memastikan bahwa tersangka telah diamankan dan dilakukan penahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurutnya VHL melakukan pengrusakan menggunakan stick golf.

"Langkah yang sudah kami lakukan telah mengamankan tersangka VHL (38) sekarang dilakukan penahanan. Sementara pengrusakan dia menggunakan stik golf kemudian pengrusakan neonbox hingga pecah kemudian stik golf dibuang dalam pencarian kita. Dibawa dia kembali kemudian tersangka membuang ke suatu tempat kita lagi mencari barang bukti," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172997/penganiayaan-C3re_large.jpg
Jukir Aniaya Pemotor di Jakut Pakai Pipa Besi hingga Berlumuran Darah, Ini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172990/penjara-fwTP_large.jpg
Oknum TNI Penganiaya Karyawan Zaskia Mecca Ditahan di Denpom Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172980/penganiayaan-tZTj_large.jpg
Tukang Parkir Hantam Warga Pakai Pipa Besi di Jakut Ditangkap, Nih Tampangnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement