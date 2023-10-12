Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cek Semburan Air Bercampur Gas di Bogor, Dinas ESDM Jabar Ambil Sampel

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |16:27 WIB
Cek Semburan Air Bercampur Gas di Bogor, Dinas ESDM Jabar Ambil Sampel
A
A
A

BOGOR - Kantor Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat Wilayah II Bogor akan mengambil sampel dari lokasi semburan air bercampur gas di wilayah Sukaraja, Kabupaten Bogor. Sampel itu akan diuji untuk mengetahui pasti kandungan zat dari semburan tersebut.

"Sampai sejauh ini kita belum bisa menganalisis secara pasti karena kita harus lihat dulu dari data-data yang ada. Mulai dari kronologisnya, proses pengeborannya karena semua itu akan berkaitan," kata Kasie Energi dan Ketenagalistrikan pada KCD ESDM Provinsi Jawa Barat Wilayah II Bogor, Heriman Sutisna kepada wartawan, Kamis (12/10/2023).

Dari data-data itu, pihaknya akan mengevaluasi dan mengoordinasikan. Ia pun menerima aduan dari masyarakat, yang juga akan dilaporkan hasilnya.

"Itu yang hanya bisa sampaikan saat ini karena kita harus tahu dulu data-data itu. Dari data-data itu akan kita evaluasi, kita akan koordinasikan karena sekarang sudah jelas adanya di pemerintah pusat jadi kami ke sini hanya melakukan pengaduan dari masyarakat dan kita akan melaporkan hasilnya," ungkap Heriman.

"Kita akan koordinasikan masalah tim teknis itu kapan datang ke sini, evaluasinya seperti apa. Sementara saya pengen tahu data dulu," sambungnya.

Sementara itu, Camat Sukaraja Ria Marlisa mengatakan warga sekitar lokasi semburan masih mengungsi selama 7 hari. Hal itu sampai dapat dipastikan kandungan air dan gas tersebut.

"Yang terdampak itu sebenarnya hanya satu pemilik kontrakan yang terdiri dari 48 pintu. Kemarin dari 39 keluarga itu sudah pindah dari sini dan sementara beberapa mengungsi ke keluarga terdekat," ucap Ria.

Halaman:
1 2
      
