Amankan Laga Timnas Indonesia vs Brunei di GBK, 1.252 Personel Gabungan Dikerahkan

Amankan laga Timnas Indonesia vs Brunei di GBK, sebanyak 1.252 personel gabungan dikerahkan. (Ilustrasi/Okezone)

JAKARTA - Sebanyak 1.252 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalannya pertandingan sepakbola antara timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Kamis (12/10/2023).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, ribuan personel yang dikerahkan itu merupakan personel gabungan, baik TNI, Polri, maupun unsur dari pemerintah daerah.

"Total (personel) yang dikerahkan 1.252, terdiri dari 953 ersonel Polda Metro Jaya, 177 personel Polres Metro Jakarta Pusat, 30 personel TNI dan 77 personel dari Pemda," kata Trunoyudo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/10/2023).

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan untuk rekayasa lalu lintas masih bersifat situasional.

“Sementara normal (tidak ada pengalihan lalu lintas),” ucapnya.