INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Istri Hilang Tinggalkan Suami Usai 3 Pekan Menikah di Bogor, Polisi Periksa Mantan Pacar

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |16:45 WIB
Istri Hilang Tinggalkan Suami Usai 3 Pekan Menikah di Bogor, Polisi Periksa Mantan Pacar
Istri hilang tinggalkan suami usai 3 pekan menikah di Bogor, polisi periksa mantan pacar. (Ist)
A
A
A

BOGOR - Polisi masih mencari istri yang dilaporkan suaminya menghilang di wilayah Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Sejauh ini, belum ditemukan tanda-tanda keberadaan perempuan tersebut.

"Dari pihak keluarga korban maupun sanak saudaranya sudah kita sampaikan per dari kemarin Minggu, memang yang bersangkutan belum ada komunikasi atau kembali ke kediaman," kata Kasatreskrim Polresta Bogor Kota, Kompol Rizka Fadhila, Kamis (12/10/2023).

Polisi masih fokus terhadap rekan dari istri pelapor. Diharapkan dapat diketahui informasi keberadaan dari perempuan bernama Fitri Sandayani itu.

"Kami sedang berfokus pada rekan-rekan si FS ini apakah memang ada indikasi ataupun menginformasikan di mana dia bersembunyi ataupun sementara ini tidak menemui suaminya," ucapnya.

Polisi juga memeriksa seorang pria yang merupakan mantan pacar Fitri. Hasilnya, pria tersebut mengaku sudah tidak lagi berhubungan dengan Fitri semenjak menikah dengan suaminya Mustofa.

"Laki-laki yang terduga punya hubungan, itu sudah kita lakukan pemeriksaan. Memang mereka kenal sebelum mereka menikah. Setelah menikah mereka tidak ada komunikasi lagi dan sudah kita lakukan pengecekan dan tidak ada keberadaan si FS ini. Iya (mantan pacar), kita sudah lakukan pemeriksaan dan mengklaim sudah berakhir sejak mereka menikah sudah tidak ada komunikasi," tuturnya.

Sebelumnya, wanita bernama Fitri Sandayani, dilaporkan menghilang oleh suaminya di wilayah Tanah Sareal, Kota Bogor. Pasangan suami istri itu belum genap sebulan menjalani rumah tangga atau sekira 3 pekan menikah.

