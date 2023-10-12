Jelang Laga Timnas Lawan Brunei, Lalin Arah GBK Ramai Lancar

JAKARTA - Jelang pertandingan Tim Nasional Indonesia melawan Brunei Darussalam dalam ajang putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Kamis (12/10/2023), lalu lintas mengarah Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) ramai lancar.

Pantauan MNC Portal Indonesia di Polda Metro Jaya, lalu lintas dari Kuningan yang mengarah ke Slipi terpantau ramai lancar. Sempat terjadi kemacetan, namun kemacetan itu tidak berlangsung lama.

Sementara itu, untuk lalu lintas dari Kuningan yang mengarah ke Blok M terpantau ramai lancar. Sedangkan lalu lintas di ruas Tol yang mengarah Tomang terlihat adanya ketersendatan.

Sebagai informasi, Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 1.252 personel untuk mengamankan jalannya pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Kamis (12/10/2023).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan ribuan personel yang dikerahkan itu merupakan personel gabungan baik TNI, Polri maupun unsur dari pemerintah daerah.