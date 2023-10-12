Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Landa 5 Rumah Kontrakan di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |17:35 WIB
Kebakaran Landa 5 Rumah Kontrakan di Bogor
Kebakaran landa 5 rumah kontrakan di Bogor. (Ist)
BOGOR - Lima rumah kontrakan di Sindangsari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat, terbakar, Kamis (12/10/2023). Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini.

Kabid Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Dinas Damkar Kota Bogor, M Ade Nugraha mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 13.20 WIB. Api berasal dari salah satu kamar rumah kontrakan.

"Awal api dari kontrakan rumah petak tengah dari ruang tamu. Kontrakan keadaan terkunci," kata Ade dalam keterangannya, Kamis (12/10/2023).

Api dengan cepat membesar dan melahap kontrakan lainnya. Pemadam kebakaran yang mendapat laporan tersebut bergegas menuju lokasi.

