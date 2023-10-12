Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bejat, Marbot di Kota Bogor Diduga Cabuli 10 Anak-Anak

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |18:42 WIB
Bejat, Marbot di Kota Bogor Diduga Cabuli 10 Anak-Anak
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

BOGOR - Pria paruh baya berinisial MS (50), ditangkap polisi karena diduga mencabuli anak-anak di wilayah Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelaku.

"Secara kejadiannya benar dan sudah ditangani dan pelaku sudah kami tangkap," kata Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadhila saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (12/10/2023).

Hasil pemeriksaan sementara, pelaku yang sehari-harinya diketahui sebagai marbot itu diduga mencabuli anak dengan korban mencapai 10 orang.

"Korban perempuan semua," jelasnya.

Saat ini, polisi masih terus melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap pelaku terkait kejadian tersebut. Adapun modus sementara, pelaku mengimingi sejumlah uang kepada para korbannya.

"Kita masih dalami karena kita melihat psikologis anak-anaknya. Tapi, dari beberapa orang melaporkan, hanya sebatas menyentuh, mencium, dan meraba. Kita upayakan untuk ekspose nanti," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kota Bogor Cabul Pencabulan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178737//pelecehan_seksual-XmCs_large.jpg
Viral! Wanita Ini Ngaku Dilecehkan Bos SPPG Jatiasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176951//pencabulan-dcwl_large.jpg
Terungkap! Motif Remaja di Cilincing Bunuh dan Cabuli Bocah 11 Tahun, Kesal Ditagih Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176671//kasus_pembunuhan-ZDT8_large.jpg
Bejat! Gadis 11 Tahun di Cilincing Dijerat Kabel hingga Tewas Lalu Dicabuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175834//pencabulan-L7Uz_large.jpg
Parah! Baru Bebas Bersyarat, Lansia di Cakung Kembali Cabuli Bocah 7 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175742//pencabulan-uCtJ_large.jpg
Lansia Cabul di Jaktim Perkosa ABG Berkali-kali hingga Hamil, Begini Modus Bejatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173760//kasus_pencabulan-TmRx_large.jpg
Bejat! Dua Lansia Kembar di Bekasi Cabuli Tetangga Penyandang Disabilitas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement