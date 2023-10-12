Bejat, Marbot di Kota Bogor Diduga Cabuli 10 Anak-Anak

BOGOR - Pria paruh baya berinisial MS (50), ditangkap polisi karena diduga mencabuli anak-anak di wilayah Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelaku.

"Secara kejadiannya benar dan sudah ditangani dan pelaku sudah kami tangkap," kata Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadhila saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (12/10/2023).

Hasil pemeriksaan sementara, pelaku yang sehari-harinya diketahui sebagai marbot itu diduga mencabuli anak dengan korban mencapai 10 orang.

"Korban perempuan semua," jelasnya.

Saat ini, polisi masih terus melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap pelaku terkait kejadian tersebut. Adapun modus sementara, pelaku mengimingi sejumlah uang kepada para korbannya.

"Kita masih dalami karena kita melihat psikologis anak-anaknya. Tapi, dari beberapa orang melaporkan, hanya sebatas menyentuh, mencium, dan meraba. Kita upayakan untuk ekspose nanti," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)