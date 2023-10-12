Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sekelompok Anak Muda Berharap Gibran Bisa Maju di Pemilu 2024

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |18:59 WIB
Sekelompok Anak Muda Berharap Gibran Bisa Maju di Pemilu 2024
A
A
A

JAKARTA - Sekumpulan anak muda Jakarta yang terhimpun ke dalam komunitas Semanggi Indonesia (Semangat Gibran Untuk Indonesia) berbondong bondong bentangkan spanduk di patung kuda, mengajak masyarakat untuk turut mendukung Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi Calon Wakil Presiden Republik Indonesia.

Koordinator Semanggi Indonesia, Abduh, mengatakan bahwa Gibran adalah harapan anak muda Indonesia. "Pada saat ini kita melihat mas gibran mampu membawa aspirasi kita", terangnya.

Ia menambahkan, "Karena itu lah hari ini kami memilih giat disini, dalam rangka memastikan hak dan aspirasi didengar".

Seorang peserta perempuan juga menyampaikan harapannya agar Gibran bisa membawa anak muda lebih berkembang dan bisa menyalurkan bakat anak muda. "Sebagai anak muda, mas Gibran ini fresh. Dia juga berhasil memimpin".

Mereka menyampaikan bahwa tujuan kegiatan tersebut digelar karena mereka ingin memperkenalkan kepada masyarakat DKI Jakarta bahwa Indonesia memiliki tokoh muda yang mampu menjadi pemimpin pada 2024 mendatang.

(Khafid Mardiyansyah)

      
