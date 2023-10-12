Truk Bermuatan Genteng Tercebur Kali Baru Pancoran Mas Depok, Jembatan Ambruk

DEPOK - Truk engkol bermuatan genteng diduga hilang kendali dan tercebur ke Kali Baru Jalan Raya Pitara, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok, pada Kamis (12/10/2023) malam.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi terlihat truk dalam posisi terbalik dengan keempat roda di atas. Sementara itu jembatan beton terlihat ambruk. Dikabarkan supir dan kernet truk engkol dalam kondisi selamat.

Peristiwa itu mengundang warga untuk menonton di lokasi kejadian. Terpantau telah berada di lokasi satu unit truk derek dari Dinas Perhubungan (Dishub). Terlihat petugas kepolisian juga telah melakukan pengecekan ke lokasi.