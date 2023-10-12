Truk Muatan Genteng Tercebur ke Kali di Depok, Sopir: Tidak Kuat Menanjak

DEPOK - Truk engkol bermuatan genteng diduga hilang kendali tercebur di Kali Baru Jalan Raya Pitara, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok pada Kamis (12/10/2023) malam. Adapun truk dikabarkan tidak kuat menanjak saat hendak keluar dari badan jembatan.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi terlihat truk dalam posisi terbalik keempat roda di atas. Sementara itu jembatan beton terlihat ambruk. Dikabarkan supir dan kernet truk engkol dalam kondisi selamat.

Peristiwa mengundang warga menonton di lokasi kejadian. Terpantau telah berada di lokasi satu unit truk derek dari Dinas Perhubungan (Dishub).

Terlihat petugas kepolisian juga telah melakukan pengecekan ke lokasi. Terlihat petugas satlantas melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Mobil udah mau keluar tapi ban belakang nggak naik (tidak kuat menanjak) jadi begini (terbalik)," kata sopir truk yang enggan disebutkan namanya saat ditemui dilokasi.

Sementara itu terpisah, Kasat Lantas Polres Metro Depok membenarkan kejadian tersebut. Saat ini tengah ditangani Satlantas Polres Depok bersama petugas lainnya.