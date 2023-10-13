Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soroti Mental Health, Ganjar Dorong Sekolah Sediakan Layanan Kesehatan Mental

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |02:08 WIB
Soroti <i>Mental Health</i>, Ganjar Dorong Sekolah Sediakan Layanan Kesehatan Mental
Bacapres Ganjar Pranowo. (Foto: Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon presiden (bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menyoroti isu kesehatan mental atau mental health di kalangan pemuda. Menurutnya, masalah kesehatan mental timbul akibat banyak faktor.

Salah satunya, kata Ganjar, kondisi lingkungan yang penuh tekanan. Untuk itu, ia merasa perlu adanya layanan kesehatan yang mudah dijangkau.

 BACA JUGA:

"Maka butuh ruang mereka untuk berkonsultasi, maka layanan kesejatan harus ada, kesehatan mental terus kemudian di sekolah sekolah ada," tutur Ganjar usai hadiri diskusi Jaringan Indonesia (JARI) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Kamis (12/10/2023).

Ganjar pun meras, keberadaan layanan bimbingan konseling di sekolah menjadi penting. Tujuannya, agar dapat mengurangi beban siswa terhadap kesehatan mental.

Di sisi lain, layanan konseling dapat mencegah tindakan perundungan dan kasus bunuh diri terhadap pemuda. "Saya melihat kasus bunuh diri meningkat pasti ada sesuatu nah itu kita selesaikan," terang Ganjar.

(Qur'anul Hidayat)

      
