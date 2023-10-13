Soroti Mental Health, Ganjar Dorong Sekolah Sediakan Layanan Kesehatan Mental

JAKARTA - Bakal calon presiden (bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menyoroti isu kesehatan mental atau mental health di kalangan pemuda. Menurutnya, masalah kesehatan mental timbul akibat banyak faktor.

Salah satunya, kata Ganjar, kondisi lingkungan yang penuh tekanan. Untuk itu, ia merasa perlu adanya layanan kesehatan yang mudah dijangkau.

BACA JUGA:

"Maka butuh ruang mereka untuk berkonsultasi, maka layanan kesejatan harus ada, kesehatan mental terus kemudian di sekolah sekolah ada," tutur Ganjar usai hadiri diskusi Jaringan Indonesia (JARI) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Kamis (12/10/2023).

Ganjar pun meras, keberadaan layanan bimbingan konseling di sekolah menjadi penting. Tujuannya, agar dapat mengurangi beban siswa terhadap kesehatan mental.

BACA JUGA: Ganjar Pranowo Jadikan Jawa Tengah Contoh Bagi Provinsi Lain soal Smart Birokrasi dan Tata Kelola ASN

Di sisi lain, layanan konseling dapat mencegah tindakan perundungan dan kasus bunuh diri terhadap pemuda. "Saya melihat kasus bunuh diri meningkat pasti ada sesuatu nah itu kita selesaikan," terang Ganjar.

(Qur'anul Hidayat)