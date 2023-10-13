Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diperiksa KPK, Syahrul Yasin Limpo Dicecar 25 Pertanyaan

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |04:28 WIB
Diperiksa KPK, Syahrul Yasin Limpo Dicecar 25 Pertanyaan
Ervin Lubis, kuasa hukum SYL. (Foto: Bachtiar Rojab)
JAKARTA - Kuasa hukum eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahril Yasin Limpo (SYL), Ervin Lubis, baru saja meninggalkan gedung merah putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (13/10/2023) dini hari. Ervin Lubis mendampingi rekannya sesama tim kuasa hukum SYL, Hariyanto, yang diberi izin oleh KPK guna mendampingi kliennya saat proses pemeriksaan.

Ervin menyampaikan, SYL dalam kondisi sehat wal afiat namun mengalami keletihan. Dia mengatakan SYL dicecar 25 pertanyaan oleh tim penyidik KPK. 

"Dari jam 11 ya (kami diizinkan masuk) tadi barusan selesai. Beliau (SYL) dalam keadaan sehat ya. Diajukan sekitar ada 25 pertanyaan, kemudian pemeriksaannya akan dilanjutkan besok," ujar Ervin saat ditemui awak media di lobi gedung KPK, Jumat (13/10/2023). 

Ervin menyampaikan pemeriksaan SYL dihentikan sekira pukul 03.30 WIB. Menurutnya, tim penyidik menyudahi agenda pemeriksaan karena melihat kondisi kliennya yang sudah mengalami kelelahan. Ervin juga menuturkan, SYL sementara diizinkan beristirahat di gedung merah putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

"Kondisi pak Syahrul sehat. Cuman memang karena sudah larut, yaa ini perlu istirahat. (Dia istirahat) Di gedung KPK," katanya. 

Sekadar informasi, KPK menjemput paksa eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Lokasi jemput paksa tersebut apartemen di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

1 2
      
