SYL Ditangkap KPK saat Akan Tampil di Televisi, Ini Kata Febri Diansyah

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut-sebut menangkap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat akan tampil di salah satu stasiun televisi swasta pada Kamis (13/10/2023) malam.

Kuasa hukum SYL, Febri Diansyah mengatakan bahwa dirinya tidak dapat mengkonfirmasi akan hal ini. Akan tetapi menurut mantan juru bicara KPK ini, SYL memiliki hak untuk memberikan keterangan atau informasi kepada media.

"Saya tidak bisa mengonfirmasi itu, tapi kalaupun ada agenda wawancara misalnya, dengan media, tentu saja itu hak beliau. Dan juga kewenangan atau hak dari teman-teman media juga untuk mencari informasi,"ujar Febri di Gedung Merah Putih, Jumat (13/10/2023).

Dikatakan Febri, penangkapan kliennya tersebut merupakan hal yang janggal. Dengan demikian, banyak berita yang beredar luas hingga hal ini masih belum bisa dikonfirmasi lebih lanjut. Untuk itu, dirinya meminta semua pihak untuk tidak melebih-lebihkan.

"Tetapi saya tidak bisa mengonfirmasi hal ini. Tapi yang pasti, hari ini pak SYL sudah dibawa ke KPK dengan dasar surat perintah penangkapan. Jadi bukan dengan istilah-istilah yang lain, jadi jangan sampai dikaburkan dengan istilah lainnya,"pungkasnya.