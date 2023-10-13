HUT ke-72, Humas Polri Buat Gerakan Pelestarian Lingkungan di Seluruh Indonesia

JAKARTA - Divisi Humas Polri melakukan aksi penanaman mangrove di Taman Wisata Muara Angke, Jakarta Utara. Penanaman mangrove ini juga dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 Humas Polri.

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyatakan, perayaan hari jadi Humas Polri ini dilakukan dengan menanam mangrove karena mengingat fenomena el nino belakangan ini. Tak dipungkiri, fenomena tersebut telah menyebabkan kekeringan di beberapa daerah.

Polusi yang semakin tinggi belakangan ini juga menjadi alasan lain gerakan menanam mangrove ini. Oleh karenanya, penanaman mangrove ini diharapkan dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim yang terjadi.

“Penanaman pohon ini tidak hanya dilakukan di sini, tapi serentak di seluruh Indonesia sebagai wujud nyata Polri membantu mengatasi dampak perubahan iklim,” ujar Kadiv Humas, Jumat (13/10/23).

Lebih lanjut Sandi menambahkan, penanaman pohon seperti ini tak hanya akan membantu generasi saat ini, tetapi hingga beberapa generasi berikutnya.