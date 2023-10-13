Gempa M4,0 Guncang Bengkulu Selatan

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,0 mengguncang Bengkulu Selatan, Jumat 13 Oktober 2023, pukul 10.38 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa berada di kedalaman 79 km.

Sementara itu, pusat gempa berada di 51 km barat daya Bengkulu Selatan pada koordinat 4.66 Lintang Selatan – 102.50 Bujur Timur.

“Gempa Mag:4.0, 13-Oct-2023 10:38:46WIB, Lok:4.66LS, 102.50BT (51 km BaratDaya BENGKULUSELATAN), Kedlmn:79 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Awaludin)