Gaya Hidup VO Mahasiswi Cantik yang Tidur Bareng Dosen UIN Jadi Sorotan

JAKARTA - Gaya hidup VO yang ketahuan selingkuh dengan dosen UIN Raden Intan Lampung jadi sorotan akan dibahas dalam artikel ini.

VO merupakan seorang mahasiswi cantik berusia 22 tahun. Saat ini dia sudah semester 7 di UIN Raden Intan Lampung dengan mengambil jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Ia kepergok sekamar dengan Suhardiansyah, salah satu dosen di UIN Raden Intan Lampung.

Mereka ketahuan warga saat sedang bermesraan di sebuah rumah Kecamatan Sukarami, Bandar Lampung pada Senin (9/10) pukul 22.00 WIB. Kemudian mereka dibawa oleh warga ke Polda Lampung.

"Jadi ada penyerahan dua orang terduga pelaku tindak pidana asusila dari warga masyarakat, ada juga Pak ketua RT dan sekuriti di perumahan Bahtera Indah Sejahtera di Sukarame, Bandar Lampung," kata Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadillah Astutik, beberapa waktu lalu.

Saat diperiksa SHD dan VO mengaku sudah sebulan berpacaran dan beberapa kali melakukan hubungan suami istri.

"Adapun barang bukti yang diamankan dari peristiwa tersebut, kata Umi, yakni 1 kotak tisu magic masih terbungkus, 1 plastik tisu bekas pakai, 1 buah celana dalam warna krem, serta 1 helai daster hitam corak bunga-bunga,"lanjutnya.