Anggota DPR Desak Akhiri Krisis Kemanusiaan Palestina-Israel

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI FPKB, Helmy Faishal Zaini menyampaikan duka yang mendalam atas perang antara Israel dan Palestina yang merenggut nyawa-nyawa warga sipil yang tidak berdosa. Ia menyebut ini merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak bisa dibiarkan dan ditoleransi.

Ia pun mengecam tindakan Israel yang memporak-porandakkan Palestina. Akibat serangan Israel itu, banyak warga sipil menjadi korban.

"Mengecam keras tindakan brutal yang dilakukan Israel yang telah memporak-porandakan Palestina, merenggut nyawa-nyawa warga sipil yang tidak berdosa," katanya, dalam keterangannya, Jumat (13/10/2023).

Ia pun mendesak Israel agar tidak menjadikan momentum dan tragedi ini sebagai upaya untuk terus menganeksasi wilayah Palestina.

"Palestina adalah negara yang berdaulat dan harus dihormati semua negara di dunia," katanya.

Ia juga mendesak PBB dan dunia internasional untuk mengakhiri perang tersebut.

"Mendesak keras kepada PBB dan Komunitas Internasional dan juga Dewan Keamanan PBB untuk segera melakukan langkah cepat untuk menyepakati gencatan senjata," ujarnya.