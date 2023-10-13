Nama Gibran Santer Jadi Cawapres, Jokowi: Serahkan ke Masyarakat Saja

Jokowi menyerahkan pada masyarakat soal santernya nama Gibran sebagai Cawapres (Foto : setneg.go.id)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi santernya nama putranya Gibran Rakabuming Raka yang belakangan ini selalu dikaitkan menjadi salah satu sosok yang potensial menjadi calon wakil presiden (Cawapres).

Nama Wali Kota Surakarta itu dipasangkan dengan bakal calon presiden (Bacapres) Prabowo Subianto.

Soal itu, Jokowi mengaku belum bertemu dengan putranya tersebut dalam beberapa bulan terakhir ini.

"Beberapa bulan ngga pernah ketemu," kata Jokowi kepada wartawan di Indramayu, Jawa Barat, Jumat (13/4/2023).

Dirinya pun menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat soal Gibran yang disebut-sebut punya potensi jadi Cawapres. "Serahkan masyarakat saja," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka santer diisukan akan digandeng Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024 . Padahal saat ini Gibran merupakan kader Partai Indonesia Perjuangan (PDIP).