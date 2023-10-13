Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Nama Gibran Santer Jadi Cawapres, Jokowi: Serahkan ke Masyarakat Saja

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |11:37 WIB
Nama Gibran Santer Jadi Cawapres, Jokowi: Serahkan ke Masyarakat Saja
Jokowi menyerahkan pada masyarakat soal santernya nama Gibran sebagai Cawapres (Foto : setneg.go.id)
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi santernya nama putranya Gibran Rakabuming Raka yang belakangan ini selalu dikaitkan menjadi salah satu sosok yang potensial menjadi calon wakil presiden (Cawapres).

Nama Wali Kota Surakarta itu dipasangkan dengan bakal calon presiden (Bacapres) Prabowo Subianto.

Soal itu, Jokowi mengaku belum bertemu dengan putranya tersebut dalam beberapa bulan terakhir ini.

"Beberapa bulan ngga pernah ketemu," kata Jokowi kepada wartawan di Indramayu, Jawa Barat, Jumat (13/4/2023).

Dirinya pun menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat soal Gibran yang disebut-sebut punya potensi jadi Cawapres. "Serahkan masyarakat saja," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka santer diisukan akan digandeng Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024 . Padahal saat ini Gibran merupakan kader Partai Indonesia Perjuangan (PDIP).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement