HOME NEWS NASIONAL

Diperiksa Polisi soal Pemerasan SYL, Ajudan Firli Bahuri: Tak Ada Arahan!

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |12:40 WIB
Diperiksa Polisi soal Pemerasan SYL, Ajudan Firli Bahuri: Tak Ada Arahan!
Ajudan Firli Bahuri Diperiksa/MPI
A
A
A

JAKARTA - Ajudan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri, Kevin Egananta siap menjawab semua pertanyaan yang diajukan penyidik Polda Metro Jaya dalam pemeriksaan kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo alias SYL.

Pantauan MNC Portal Indonesia Kevin tiba di Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sekitar pukul 11.18 WIB.

Dia hadir menggunakan mobil Mitsubishi Xpander bersama beberapa orang yang diduga perwakilan dari Biro Hukum KPK.

Kevin mengenakan kemeja ungu dengan membawa map berwarna merah itu langsung bergegas masuk. Dia mengaku tak ada arahan khusus dari Firli Bahuri jelang pemeriksaan dugaan kasus pemerasan SYL pada hari ini.

"Nggak ada arahan apa-apa. Saya jawab aja," kata Kevin di Gedung Ditkrimsus Polda Metro Jaya, Jumat (13/10/2023).

Setelah selang beberapa menit, Kevin pindah ke bagian belakang Gedung Promoter yang merupakan ruangan Subdit Topikor. Kevin dijadwalkan diperiksa sebagai saksi sekitar pukul 10.00 WIB sebagai saksi.

Halaman:
1 2
      
