HOME NEWS NASIONAL

Menengok Budidaya Kodok di Bali, Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |17:02 WIB
Menengok Budidaya Kodok di Bali, Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini!
Okezone Updates Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Okezone Updates kembali hadir menemani malam Sabtu Anda pada hari ini. Tentu saja dengan berita yang pastinya menarik untuk disimak.

Beberapa berita yang dibahas adalah tentang budidaya unik yang dilakukan pria asal Bali. Pria bernama Wayan Suryawan itu melakukan budidaya kodok di Kawasan Banjar Tegeh Sari, Denpasar Barat.

Sejak tahun 2021, pria 44 tahun itu memulai usaha pembesaran kodok budidaya, sebelum akhirnya mencoba melakukan pemijahan secara mandiri. Di atas lahan seluas 100 m2, Wayan membudidayakan kodok hasil persilangan bull frog dan kodok lembu.

Selain informasi tadi, Okezone Updates juga memberikan beberapa tips tampil cantik namun natural bagi para pelajar. Ternyata dengan sedikit polesan saja, para pelajar perempuan bisa terlihat menawan tanpa harus tampil menor.

Semua berita menarik tadi dapat Anda saksikan di Okezone Updates di MNC VISION, K-VISION, MNC PLAY, VISION TV, VISION PLUS, Portal Okezone.com, Youtube Okezone dan streaming di https://tv.okezone.com/streaming. Tayang setiap hari pukul 21.00 WIB. Jangan sampai kelewatan, ya!​​

(Khafid Mardiyansyah)

      
