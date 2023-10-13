Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Program Ganjar Satu Desa Satu Puskesmas: Perkembangan di Dunia Kedokteran

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |18:25 WIB
Program Ganjar Satu Desa Satu Puskesmas: Perkembangan di Dunia Kedokteran
Ganjar canangkan program satu desa satu puskesmas (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo bicara mengenai gagasannya di sektor kesehatan. Sebab menurut Ganjar, kesehatan adalah hal penting dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

Untuk mewujudkan SDM yang unggul, kata Ganjar, diperlukan sebuah askses yang merata. Karena itu, Ganjar mencanangkan agar satu Desa harus memiliki satu Puskesmas.

Hal itu dikatakan Ganjar dalam acara diskusi Jaringan Indonesia (Jari) di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 12 Oktober 2023.

“Infrastrukturnya saya katakan bahwa kalau satu desa, ada satu puskesmas dan ada satu dokter. Maka nanti akan jadi terjadi perkembangan luar biasa di dunia kedokteran,” kata Ganjar.

Untuk sekarang ini, kata Ganjar, ketersediaan fasilitas kesehatan masih belum merata di Indonesia. Bahkan, proses pengurusannya masih terbilang sangat rumit.

Ganjar menagatakan, hal tersebut membuat masyarakat Indonesia akhirnya lebih memilih pergi ke luar negeri untuk menjalani pengobatan karena tidak percaya akan fasilitas kesehatan yang ada di tanah air.

“Kita butuh kok, karena rumit, maka kita tidak akan pernah percaya pada tenaga kita sendiri. Akhirnya apa? Mereka pergi ke Penang (Malaysia), mereka pergi ke Singapura. Semua pada berangkat ke sana dan kita seolah-olah tidak percaya kepada bangsa sendiri, seolah-olah,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
